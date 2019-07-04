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04.07.19 19:02

Нужно создать единый орган, отвечающий за сотрудничество с международными финансовыми донорами, - Яценюк

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк рекомендует создать единый орган, ответственный за сотрудничество с донорами Украины, чтобы не распылять ресурсы и сконцентрироваться на ключевых реформах.

Об этом он сказал во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта". 

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Канады за последние пять лет.

Он отметил необходимость создать единый орган, ответственный за сотрудничество доноров. Это важно и для Украины, и для международных партнеров, чтобы "не распылять ресурсы, концентрировать их на ключевых реформах и ключевых государственных учреждениях, а не тратить время и средства".

"Это моя рекомендация", - добавил он.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертном обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.

Нужно создать единый орган, отвечающий за сотрудничество с международными финансовыми донорами, - Яценюк 01

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