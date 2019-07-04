Нужно создать единый орган, отвечающий за сотрудничество с международными финансовыми донорами, - Яценюк

Об этом он сказал во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку Канады за последние пять лет.

Он отметил необходимость создать единый орган, ответственный за сотрудничество доноров. Это важно и для Украины, и для международных партнеров, чтобы "не распылять ресурсы, концентрировать их на ключевых реформах и ключевых государственных учреждениях, а не тратить время и средства".

"Это моя рекомендация", - добавил он.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертном обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.