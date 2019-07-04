В июле планируется очередное перемещение заключенных с оккупированной Луганщины, - Денисова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Денисовой в Фейсбук.

"Я сообщила, что с 12 декабря 2018 г по 24 мая этого года состоялось 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены. В июле планируется очередное перемещение", - написала Денисова.

О обратила внимание Фриша на то, что подобное перемещение с временно оккупированной территории Донецкой области происходило в последний раз в декабре прошлого года.

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"Отметила, что есть еще одна категория наших граждан, которые были осуждены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным пересмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Я попросила Тони Фриша помочь в передаче украинской стороне этих уголовных дел. Со своей стороны координатор СММ ОБСЕ пообещал мне обратиться к представителям ОРДЛО по решению этого вопроса", - сообщила Уполномочнный по правам человека.





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