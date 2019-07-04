Суд принял решение о новой жеребьевке номеров партий в избирательном бюллетене. ЦИК будет это обжаловать, - Слипачук

О решении суда сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время заседания, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Гражданскую сеть ОПОРА".
Слипачук подчеркнула, что сейчас уже напечатано около 5 млн 200 бюллетеней. Это решение ЦИК будет обжаловать.
"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что это акция направлена на срыв выборов",- сказала Слипачук.
26 июня ЦИК уже провела жеребьевку среди партий, зарегистрированных на внеочередные парламентские выборы 2019 года. Все партии получили порядковый номер, по которому они будут значиться в избирательном бюллетене в день голосования 21 июля.
Порядковые номера партий могут измениться, вероятно, из-за регистрации ЦИК "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.