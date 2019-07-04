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04.07.19 20:02

"Если я могу хоть чем-то помочь миру, людям - почему бы этого не сделать? Даже имея только один палец, который у меня работает", - Дубишин рассказал, как стал волонтером. ВИДЕО

Антон Дубишин живет с диагнозом "спинальная амиотрофия" и может управлять только указательным пальцем на левой руке. Он помогает бойцам на фронте и детям из прифронтовых территорий. Антон ездит в детские колонии и центры реабилитации наркозависимых. А кроме этого, мечтает побывать на фронте.

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Антону Дубишину - 29 лет. Согласно прогнозам врачей, он не должен был дожить и до шести, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Би-би-си".

"Маме говорили: "Будет первая болезнь - он умрет в 5 лет. А потом в 10, а потом в 15... А мне уже 29", - рассказал Антон.

Отец оставил семью, когда Антону было 4. С тех пор в обычной многоэтажке он живет с мамой Натальей. Их квартира расположена на 13 этаже, лифт часто не работает. Но это - не повод замыкаться в четырех стенах, считает Антон.

"Я пошел один против правил, против законов системы. Что нужно сидеть дома, получать пенсию. Меня это не устраивает. Я не хочу сидеть дома. Я хочу ездить, я хочу жить полноценно. Я хочу приносить пользу людям", - говорит волонтер.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ваша жизнь поменялась, но она продолжается. Я особенный парень, но помогаю детям и госпиталям", - неизлечимо больной волонтер Антон Дубишин обратился к раненным бойцам. ВИДЕО

Когда Антону было 14 лет, он думал о том, чтобы покончить с собой. Но не смог причинить боль родным людям. Теперь он рассказывает об этом людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах - воспитанникам детских колоний и клиентам центров реабилитации наркозависимых. В поездках в подобные учреждения Антона сопровождает мама.

"Мы знаем, что нужно помогать. Оттого у нас находится энергия, находится какое-то стремление идти вперед, переступать все барьеры и помогать ближнему своему", - говорит Наталья Дубишина.

Антон мечтает вместе с мамой доехать аж до линии фронта. А пока этого не случилось, часто навещает ветеранов в Киевском военном госпитале. Он призывает их не впадать в отчаяние. А созданная Антоном общественная организация "Ты - особенный" помогает бойцам продуктовыми наборами.

"Был случай, когда была нужна бензопила хлопцам на фронте. Чтобы утеплять блиндажи. Я купил за свою пенсию. 1300. Передал с волонтерами", - вспоминает Антон.

"Смысл жизни - в самой жизни, потому что это самый большой дар... Как бы ни было тяжело, нужно идти вперед, несмотря ни на что", - считает Антон.

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