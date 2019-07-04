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04.07.19 20:28

С начала суток 1 воин ранен, 2 получили боевые травмы, зафиксировано 16 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением артиллерии и минометов, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 16 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

С начала суток 1 воин ранен, 2 получили боевые травмы, зафиксировано 16 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением артиллерии и минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

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Вследствие вражеских обстрелов 1 украинский военнослужащий ранен, двое получили боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Сегодня, 4 июля, скончался от тяжелых ранений полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка старший солдат Эдуард Лобода.

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригорьевка, Красногоровка,Зайцево, Травневе, Новолуганское, Пивденне, Попасна, Майорск, Новгородское и Крымское.

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3 июля представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 7 краж, 2 мошенничества, 3 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 10 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ  задержаны и переданы в правоохранительные органы 6 человек. Выявлено 16 административных правонарушений.

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 19 тыс. человек и 2 300 транспортных средств. 18 800 человек и 2 200 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 29 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

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