"Требуем от власти обеспечить право граждан на волеизъявление", - партия Порошенко заявила об угрозе срыва выборов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: "До дня голосования осталось всего семнадцать дней. И, как сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, на сегодняшний день уже напечатано фактически 5,2 млн бюллетеней. Вместе с тем, мощности комбината "Украина" позволяют напечатать все бюллетени только за 22 дня.

Таким образом, решение Шестого апелляционного адмисуду фактически блокирует техническое обеспечение избирательного процесса.

"Европейская Солидарность" призывает Центральную избирательную комиссию обжаловать это решение, чтобы не допустить срыва парламентских выборов.

Также партия требует от власти обеспечить гражданам Украины их конституционное право на свободное волеизъявление".

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