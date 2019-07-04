Врио главы МИД Божок вызвал венгерского посла после высказываний Сийярто, не соответствующим предыдущим договоренностям Киева и Будапешта

"Во время беседы врио министра обратил внимание на то, что, несмотря на все усилия, украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление", - сказано в сообщении МИД Украины, распространенном пресс-службой министерства в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ.

Егор Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии П.Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

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Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу венгерской стороне по имплементации Закона Украины "Об образовании". В Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом 25 апреля с.г., учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года.

И.о. министра Егор Божок напомнил, что во время его визита в мае 2019 в г.. Будапешт украинской стороной инициирована разработка алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском-венгерских отношениях. Ответа на предложения украинской стороны пока не получено.

Украинская сторона готова к конструктивному диалогу по решению вопросов повестки дня украинского-венгерских отношений.

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