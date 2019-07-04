Туск, Юнкер и Могерини прибудут в Киев на саммит Украина-ЕС

Об этом сообщили на сайте Европейского Совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Украину на саммите будет представлять Владимир Зеленский. Евросоюз - главы Европейского Совета Дональд Туск и Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

"На 21-м саммите Украина-ЕС в Киеве лидеры подтвердят прочность политических и экономических связей между ЕС и Украиной. Они также будут обсуждать перспективы отношений между ЕС и Украиной", - сказано в сообщении на сайте Европейского Совета.

Также в нем отмечается, что во время мероприятия ЕС "подтвердит свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и имплементации минских договоренностей".

Читайте на Цензор.НЕТ: В последние годы я лично боролся за сохранение европейского единства, когда речь шла о солидарности с Украиной, - Туск выступил перед новоизбранным Европарламентом

По информации МИД Украины, в саммите также примут участие верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Могерини и еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан. Во время саммита планируется обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а особое внимание будет уделено проблематике безопасности и обороны на фоне российской агрессии против Украины.

Как сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, предусмотрено, что по результатам саммита будет принято совместное заявление. В министерстве также сообщили, что во время саммита запланировано подписание соглашений о финансировании четырех программ. Они касаются антикоррупционной инициативы ЕС в Украине, программы технического сотрудничества на 2019 год, программы для Украины относительно расширения прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития, а также поддержки гражданского общества и культуры в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года

Кроме того, планируется подписать дополнительное соглашение между Кабинетом министров Украины и Еврокомиссией о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины".

Саммиты Украина-ЕС происходят практически регулярно, начиная с 1997 года. Первый саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве. С тех пор саммиты проводятся поочередно в украинской столице и, как правило, в одном из европейских городов. До сих пор саммиты не проводились только в 2012 и 2014 году.