Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.07.19 21:28

"Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным. ФОТО

Представители украинской диаспоры устроили протест против визита Путина в Италию. Российский президент встречался с главой католической церкви и в том числе обсудил с ним ситуацию в Украине.

италия,протест,диапора

Манифестация представителей украинской диаспоры состоялась на площади Бокка делла Верити в историческом центре Рима, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Диктатор, который оккупировал часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит все так, будто в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин", - отметил во время выступления Олесь Городецкий, председатель Христианского общества украинцев Италии.

Он призвал итальянских политиков наконец проявить солидарность в отстаивании интересов Украины и призвать российского президента следовать букве международного права и вывести с Донбасса российские войска и оружие.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин назвал ряд условий для "конструктивного диалога" с Зеленским

Во время встречи, на которую Путин опоздал более чем на час, президент РФ и Папа Римский Франциск обсудили актуальные международные вопросы, в частности, Сирию, Украину и Венесуэлу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Putin go home, - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным 01

Кроме того, президент и понтифик затронули тему экологии, а также "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России", говорится в заявлении, зачитанном и.о. директора пресс-службы Святого престола Алессандро Джизотти.

Папа Франциск выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи с Путиным, сообщает Джизотти.

Также на Цензор.НЕТ: Глава РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и ООН на вмешательство властей Украины в дела церкви

Президент России в четверг прибыл в Рим. Встреча с папой Римским стала первым пунктом его поездки. Затем Путин направился к президенту Италии Серджо Маттарелле.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100