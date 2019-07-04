"Putin go home", - украинцы в Риме протестовали против встречи папы Римского с Путиным. ФОТО

Манифестация представителей украинской диаспоры состоялась на площади Бокка делла Верити в историческом центре Рима, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Диктатор, который оккупировал часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит все так, будто в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин", - отметил во время выступления Олесь Городецкий, председатель Христианского общества украинцев Италии.

Он призвал итальянских политиков наконец проявить солидарность в отстаивании интересов Украины и призвать российского президента следовать букве международного права и вывести с Донбасса российские войска и оружие.

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Во время встречи, на которую Путин опоздал более чем на час, президент РФ и Папа Римский Франциск обсудили актуальные международные вопросы, в частности, Сирию, Украину и Венесуэлу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, президент и понтифик затронули тему экологии, а также "некоторые вопросы, значимые для жизни католической церкви в России", говорится в заявлении, зачитанном и.о. директора пресс-службы Святого престола Алессандро Джизотти.

Папа Франциск выразил "искреннее и невероятное удовлетворение" от встречи с Путиным, сообщает Джизотти.

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Президент России в четверг прибыл в Рим. Встреча с папой Римским стала первым пунктом его поездки. Затем Путин направился к президенту Италии Серджо Маттарелле.