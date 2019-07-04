Парламент следующего созыва может изменить решение об участии украинской делегации в ПАСЕ, - Минюст

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, передает Цензор.НЕТ.

"Новый парламент может принять другое решение, исходя из обстоятельств. То есть, это решение парламента, который формирует делегацию для участия в ПАСЕ и определяет, в каком объеме она участвует в этой работе", - ответил Петухов на вопрос, будет ли рекомендация комитета ВР по иностранным делам приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ распространяться и на следующий состав парламента.

При этом он добавил, что вопрос приостановления участия украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии является политическим.

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"Есть часть, обязательная для нас, которую мы взяли на себя, исходя из членства, но есть и та часть, где мы можем принимать решения по объему нашего участия в работе в органах ПАСЕ. Сейчас уже отозвано приглашение мониторинговой миссии наблюдателей ПАСЕ на выборах. Это один из примеров. Их очень много, просто это не наша компетенция. Принимать решения должны или народные депутаты, если это касается работы ПАСЕ, или МИД - вообще по сотрудничеству с Советом Европы", - отметил Петухов.

Ранее Комитет Верховной Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до решения Венецианской комиссии.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.