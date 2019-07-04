Двое чиновников Госгеокадастра задержаны на Днепропетровщине на взятке 11 тыс. долл., - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Должностные лица Госгеокадастра требовали и через посредника - работника одного из отделов Днепропетровского регионального филиала ГП "Центр государственного земельного кадастра" - получили 11 тыс долларов взятки от местного жителя за присвоение кадастровых номеров четырем земельным участкам, расположенным в с. Орловщина Новомосковского района.

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Чиновники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении их о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) и избрание меры пресечения.