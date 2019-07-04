"Польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход", - Вятрович об инициативе поляков о розыске свидетелей "геноцида, совершенного ОУН"

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение агентству УНН выразил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.



"Жаль, что и в этом следствии, и вообще в оценке польско-украинского конфликта польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения и замалчивая преступления, имевшие место против украинского населения", – сказал он.



Вятрович подчеркнул, что в польско-украинском конфликте "преступления имели место с обеих сторон".



"Обе армии совершали поступки, которые могут называться военными преступлениями, среди жертв этого конфликта были как украинцы, так и поляки", – отметил директор УИНП.



Он считает неправильным смотреть только на польские жертвы в этом конфликте.



Вятрович сообщил, что следствие относительно польско-украинского конфликта польский институт нацпамяти ведет уже несколько лет.





Как сообщал Цензор.НЕТ ранее комиссия по расследованию преступлений против польского народа Института Национальной Памяти Польши объявила о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА".