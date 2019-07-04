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04.07.19 22:06

"Польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход", - Вятрович об инициативе поляков о розыске свидетелей "геноцида, совершенного ОУН"

Институт национальной памяти Польши, объявивший поиски свидетелей "преступлений" ОУН-УПА против поляков на Волыни в годы Второй мировой войны, односторонне оценивает происходившее.

вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение агентству УНН выразил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Жаль, что и в этом следствии, и вообще в оценке польско-украинского конфликта польский институт нацпамяти сохраняет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения и замалчивая преступления, имевшие место против украинского населения", – сказал он.

Вятрович подчеркнул, что в польско-украинском конфликте "преступления имели место с обеих сторон".

"Обе армии совершали поступки, которые могут называться военными преступлениями, среди жертв этого конфликта были как украинцы, так и поляки", – отметил директор УИНП.

Он считает неправильным смотреть только на польские жертвы в этом конфликте.

Вятрович сообщил, что следствие относительно польско-украинского конфликта польский институт нацпамяти ведет уже несколько лет.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее комиссия по расследованию преступлений против польского народа Института Национальной Памяти Польши объявила о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА".

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