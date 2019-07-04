В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

"В госпиталь поступили пациенты с различными сроками получения травм. Некоторые военные получили ранения еще в 2018 году, остальные - в последние недели. Поэтому определена разная продолжительность лечения, необходимость в лечебных мероприятиях и реабилитации", - рассказали врачи.

Читайте: Во Львов из Днепра авиацией доставили 12 раненых военнослужащих, трое в тяжелом состоянии

Военнослужащие с тяжелыми ранениями, которые требуют оперативного вмешательства, будут размещены в травматологическом отделении, а также в отделении реанимации столичного госпиталя.

Бойцов которые нуждаются в комплексной медицинской реабилитации, направят в Ирпенский военный госпиталь. Сейчас идет второй этап медицинской реабилитации. Первый этап лечения прошел в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности в Харькове.

Также смотрите: Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене. ФОТО