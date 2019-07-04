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04.07.19 22:09

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих. ФОТО

4 июля в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" Минобороны самолетом из Харькова доставили 12 бойцов, которые получили ранения в районе проведения ООС.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих 01

"В госпиталь поступили пациенты с различными сроками получения травм. Некоторые военные получили ранения еще в 2018 году, остальные - в последние недели. Поэтому определена разная продолжительность лечения, необходимость в лечебных мероприятиях и реабилитации", - рассказали врачи.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих 02

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Военнослужащие с тяжелыми ранениями, которые требуют оперативного вмешательства, будут размещены в травматологическом отделении, а также в отделении реанимации столичного госпиталя.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих 03

Бойцов которые нуждаются в комплексной медицинской реабилитации, направят в Ирпенский военный госпиталь. Сейчас идет второй этап медицинской реабилитации. Первый этап лечения прошел в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности в Харькове.

В Киев из Харькова авиацией доставили 12 раненных военнослужащих 04

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