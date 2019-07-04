Кум Медведчука, "куратор" теневой продажи сигарет в киосках Киева Холодов баллотируется в ВР от "Слуги народа", - Седлецкая. ВИДЕО

Об этом сообщила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Седлецкой, Холодов владеет поместьем в элитном районе Хитцинг в столице Австрии.

"Супругам Холодовых оно в 2013 году стоило 6 млн евро. По нынешнему курсу это 175 млн гривен. Находится в элитном районе Хитцинг. В 5 минутах пешком от имения Фирташа", - написала Седлецкая.





В сюжете проекта "Схемы" о "новых лицах" с сомнительным прошлым говорится, что Холодов проводит в Австрии много времени. По данным источников в Госпогранслужбе, в 2017 году он летал в Вену чуть ли не каждый месяц.

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Кроме того, Холодов связан с одиозным пророссийским политиком, кумом Путина Виктором Медведчуком. Жена Медведчука Оксана Марченко является крестной матерью детей Холодова.