82% корабельно-катерного состава Морской охраны морально устарели, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Нам необходимо развивать морскую охрану. У нас 82% корабельно-катерного состава морально устарели", - рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко
Дейнеко отметил, что стоимость одного корвета достигает 100 миллионов евро и Украина вряд ли сегодня может себе это позволить.
Председатель Госпогранслужбы надеется на помощь международных партнеров.
"У нас налажены отношения с нашими международными партнерами, в том числе, стратегическими. Например, недавно встречались с представителями Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM). Помощь от стран-партнеров - это их добрая воля, надеюсь, мы можем рассчитывать на помощь, например, США, Канады, если они смогут поверить в то, что украинские пограничники могут быть честными и готовы прекратить схемы на государственной границе", - подчеркнул Дейнеко.