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04.07.19 23:49

Глава СММ ОБСЕ Чевик призвал развивать прогресс по разведению сил у Станицы Луганской

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик в своем первом обращении к Постоянному совету в Вене заявил, что разведение сил и средств у Станицы Луганской это похвальный шаг на пути к разведению сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.

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 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба ОБСЕ.

Характеризуя недавние события на участке разведения как "очень важные", глава миссии отметил, что "сейчас важно закрепить и развивать достигнутый успех".

"Обстановка вдоль линии соприкосновения остается напряженной и изменчивой. Для стабилизации ситуации с безопасностью и обеспечения защиты гражданского населения крайне важно полностью отвести тяжелое вооружение и провести разминирование. В отсутствии этих шагов мирные жители и дальше будут гибнуть и получать ранения", - заявил он.

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