В следующем бюджете будет сокращена номенклатура секретного государственного оборонного заказа, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр внутренних дел украины Арсен Аваков.
"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" со значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся схемы. В СНБО недавно было проведено совещание и решено, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа", - сказал Аваков.
Он добавил, что такой шаг откроет возможность проведения конкурсных закупок.
"Это - составляющая совершенно другой философии", - подчеркнул министр.