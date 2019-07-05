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05.07.19 07:25

Оккупанты категорически отказываются открывать КПВВ в Золотом, хотя там есть вся инфраструктура, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Руководство боевиков на Донбассе категорически отказывается открыть Контрольный пункт въезда-выезда в населенном пункте Золотое, хотя там есть вся необходимая инфраструктура.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Нині вже" ("Прямо сейчас") на "Громадском" заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

"Там соответственно находится весь обслуживающий персонал, пограничники", - сказал он.

По мнению генерал-майора, причин таких действий со стороны боевиков может быть несколько.

"Во-первых, им это не интересно, возможно. Во-вторых, возможно есть какая-то военная составляющая на том направлении. Они возможно учитывают какие-то свои угрозы, но на начальном этапе было договорено, и опять же мы говорим, что украинская сторона выполняет взятые на себя обязательства, а противоположная, практически игнорирует", - отметил Бондарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия постепенно увеличивает группировку войск на границе с Украиной, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Напомним, 24 марта вблизи поселка Золотое возобновили работы пункта пропуска через линию соприкосновения.

Накануне боевики отказались гарантировать безопасность для открытия КПВВ "Золотое".

История открытия-неоткрытия контрольно-пропускного пункта "Золотой" продолжается несколько лет. Работу контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области пресекли 31 марта 2016 года через несколько часов после открытия. Тогда его открывали с гимном и флагом и со всем луганским отрядом пограничников. Но все это – со стороны подконтрольной правительству территории. Со стороны боевиков дорогу не открыли несмотря на предварительные договоренности в Минске, поэтому работу КППВ прекратили в тот же день.

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