Один украинский воин погиб, шестеро получили ранения и боевые травмы на Донбассе. За сутки - 30 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- два раза вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку от Березового - из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия;
- окраины н.п. Пески - из миномета калибра 82 мм и противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза окраины Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Широкино - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 14 раз:
- вблизи Новгородского - из миномета калибра 120;
- дважды вблизи Крымского - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм;
- два раза окраины Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и противотанковых гранатометов;
- трижды возле Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Попасная - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- окраине Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- два раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Хутора Вильный - из снайперской винтовки;
- вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем.
"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.
По данным разведки 4 июля двое оккупантов были уничтожены и один ранен.
С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил четыре обстрела позиций украинских защитников:
- вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия;
- окраины Богдановки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Николаевка - из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:
- недалеко от населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.