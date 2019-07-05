Разумков об инициативе по отмене закона о люстрации: Это удобный для кого-то "хайп"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил лидер партии "Слуга народа" в эфире телеканала "1+1".

Разумков считает, что попытки соратников Януковича вернуться опять к власти могут привести к политической дестабилизации в стране. Инициативу отмены закона о люстрации политики, которые имеют проблемы с рейтингом, использовали как "черную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в рамках избирательной кампании".

"Потому что у кого-то есть проблемы с рейтингом. Очень удобно устраивать такой, извините за сленг, хайп. Я не думаю, что это сильно кому-то поможет, но тем не менее", - комментирует Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 900 люстрированных чиновников могут вернуться на должности, если КС отменит закон об очищении власти, - Минюст

Лидер "Слуги народа" также добавил, что не считает отмену закона революционным событием, но проблемы у президента и представителей его команды появятся, ведь будут и судебные иски, и попытки вернуться на свои рабочие места.

Напомним, что Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела 4 июля по двум конституционным представлениям Верховного суда Украины и конституционному представлению 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "Об очищении власти".

Напомним, что в Украине Закон о люстрации (запрет отдельным физическим лицам занимать должности в органах государственной власти сроком до 10 лет) был принят 16 сентября 2014 года. Толчком для его принятия стали события 2014 года и отстранение от власти Виктора Януковича.