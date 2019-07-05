Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Русской службе ВВС" рассказала его дочь Мария.

Бывший военнослужащий вооруженных сил самопровозглашенной "ДНР", Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего непонятным до конца способом был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

"28 июня в День Конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена", - сообщил изданию адвокат задержанного Роман Гонтарев.

Обсуждать другие детали дела защитник отказался, сославшись на тайну следствия.

Дочь Владимира Цемаха Мария рассказала изданию, что первым пропажу бывшего военного заметила его жена, которая вернулась 27 июня с работы и обнаружила дома следы крови и борьбы. Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, а к вечеру 28 июня получили письмо от адвоката из Киева, что на следующий день суд рассмотрит вопрос об аресте Цемаха.

Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации". Если вина Цемаха будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Пока суд принял решение о его аресте на два месяца - до конца августа.

Издание пишет, что операцию по задержанию Цемаха украинские спецслужбы провели глубоко в тылу от линии соприкосновения - Снежное находится в 20 км от границы с Россией, ближайшая точка на линии соприкосновения - примерно в 45 км от города, до ближайшего КПП "Майорск", через которую пересекают линию соприкосновения, и вовсе больше 80 км.

"Какой смысл похищать из глубокого тыла? Со слов адвоката мы знаем, что это сделали сотрудники СБУ и что его в обход блокпостов вывезли напрямую через линию разграничения", - сказала дочь задержанного.

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В телеграм-каналах, где через несколько дней после исчезновения, впервые начали обсуждать возможное задержание Цемаха украинскими спецслужбами, выдвигали и другие версии. Так, донецкий политолог Роман Манекин, одним из первых рассказавший о возможном задержании Цемаха в своем блоге, написал со ссылкой на бывшего сослуживца пропавшего, что он "на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков ("Марьинка") на коляске под видом парализованного отца по подложным документам".

Мария Цемах сказала, что связывает задержание своего отца с тем, что в 2014 году "он был начальником ПВО" в Снежном: ""Боинг" теперь попытаются повесить на него. Но начальником ПВО он значился с октября 2014 года, просто был единственным таким специалистом. Когда был сбит "Боинг", он не был ключевой фигурой - обычный военный, просто стоял на блокпосту. Он вышел воевать, как и все сторонники мирной жизни на нашей земле".

Дочь задержанного предполагает, что украинским спецслужбам было известно о том, что ее отец возглавлял ПВО в Снежном в 2014 году, но они не знали, что он, как говорит Цемах, не имел к ним никакого отношения в июле, когда был сбит рейс MH-17.

На сайте "Миротворец", где собираются личные данные на участников боевых действий со стороны "ДНР", о Цемахе сказано, что он "принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное" (ЗУ-23 - советская зенитная установка, применяемая против пехоты, авиации и легкобронированной бронетехники).

Как следует из записей в военном билете Владимира Цемаха, 23 октября 2014 года "министерством обороны "ДНР"" ему было присвоено звание полковник, в тот момент он уже занимал должность "начальника противовоздушной обороны бригады".

В марте 2015 года Цемах был уволен и направлен на учет в военный комиссариат Донецка. В марте 2017 года назначен "заместителем командира батальона войсковой части 08819", но вскоре досрочно уволен в запас по возрасту. 4 июля Цемаху исполнилось 58 лет.

Дочь Цемаха говорит, что они обсуждали с отцом трагедию МН-17: "Он рассказывал, что очень странно все произошло. Обсуждали, под каким углом он падал, сколько пролетел. Ребята говорили, что ситуация очень сложная".

При этом, по словам Цемах, ее отец никогда не опасался, что к нему может появиться какой-то интерес со стороны спецслужб Украины в связи с гибелью "Боинга". После участия в боевых действиях ее отец, ветеран афганской войны, вернулся к мирной жизни, уверяет она. По ее словам, Цемах работал преподавателем физкультуры в городском техникуме.

Операция была осуществлена спустя неделю после того, как Международная следственная группа впервые официально назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга".

По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны: бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков, отставной офицер ГРУ вооруженных сил России Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ вооруженных сил России Олег Пулатов и гражданин Украины, командир разведподразделения "ГРУ" "ДНР" Леонид Харченко.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.