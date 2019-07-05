Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Кабрала обвинил Бубку в возможном получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр-2016

Фигурант коррупционных дел, экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в бразильском суде заявил, что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку. О таком заявлении экс-чиновника пишет канадский ресурс GamesBids.com, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он сказал, что помимо украинского победителя Олимпиады-1988, взятку также "был готов получить в обмен на голос" и четырехкратный чемпион Игр по плаванью Александр Попов из РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Террорист из Бразилии Рафаэль Лусварги, воевавший за "ДНР", получил 13 лет тюрьмы, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж (обновлено)

Экс-губернатор Рио заявил, что о таких сомнительных деньгах для подкупа знали бывший президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и экс-мэр города Эдуардо Паэс.

Кабрал рассказал, что 10 лет назад на то время глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман свел его с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком и дал понять, что этот чиновник может "помочь" Рио получить "пять или шесть голосов" - само собой, не без взяток.

Бубка пока никак не отреагировал на обвинения.