"Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - Зинкевич о "нападении Нацкорпуса на представителей "ЕС"

Об этом на своей странице в Facebook написала доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры", а также кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Были порваны партийные флаги, и пострадали наши активисты и партийщики. Нападая на проукраинские силы, пользу для кого делают нападающие? Каждый раз, когда украинцы дерутся между собой - враг радуется и потирает потные руки. Каждый мужчина, поднявший руку на физически слабее себя, тем самым опускает себя", - подчеркнула кандидат в депутаты.

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"Проукраинские силы должны придерживаться общего направления ради защиты Украины. Враждующие между собой, мы рискуем потерять все, чего достигли за 5 лет. В следующий раз я также буду возле Конституционного суда – попробуйте побить и меня. Для меня враг - Россия, а не украинцы. А для вас?" - резюмировала Зинкевич.