Украинцам могут разрешить посещать Канаду по электронным визам

Об этом сообщила депутат парламента Канады от Либеральной партии Марьяна Мигайчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы провели очень продуктивную встречу с Президентом Владимиром Зеленским. Я оставила ее с большой победой для моих избирателей: премьер-министр Трюдо взял обязательство позволить украинцам посещать Канаду с предварительной электронной авторизацией", - сказала Мигайчук.

Она отметила, что в течение своей каденции внесла в парламент несколько петиций о необходимости упрощения визового режима для украинцев, "и наконец это приближается".

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Конгресс украинцев Канады пока лоббирует в канадском правительстве вопрос о введении для украинцев правил путешествий, подобных тем, которые действуют для граждан Бразилии. С 2017 года бразильцы, которым в течение прошлых 10 лет была предоставлена канадская туристическую визу, имеют возможность для следующих путешествий в Канаду получать только электронную авторизацию, которая за несколько минут оформляется онлайн и стоит 7 долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля. За это время он провел более десятка двух- и многосторонних встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.