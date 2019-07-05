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05.07.19 09:59

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Карпенко и Анатолия Дублика на должности заместителей председателя Службы безопасности Украины.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления. ФОТО

Соответствующие указы №478 / 2019№479 / 2019 опубликованы на сайте главы государства.

Также Зеленский перед назначением замглавы СБУ уволил Карпенко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

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Кроме того Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления 01

Тиводар 1970 года рождения, военную службу в органах СБУ начал в 1996 году. В 2007 году занял должность заместителя начальника управления СБУ в Закарпатской области, а в 2008-2009 годах возглавлял управление. После этого он несколько лет занимал должность офицера действующего резерва управления СБУ во Львовской области в органах государственной власти.

В 2014 году Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и пребывал на этой должности до настоящего времени.

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления 02

Александр Карпенко

Зеленский назначил Дублика и Карпенко замглавы СБУ, а Тиводара - начальником Главного следственного управления 03

Анатолий Дублик

До этого назначения Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а Дублик - должность начальника одного из департаментов СБУ.

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