"Мы никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле", - Сырский поздравил жителей Славянска и Краматорска с 5-й годовщиной освобождения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Александра Сырского, опубликованном пресс-центром ОС в Facebook.

"Уважаемые жители Краматорска и Славянска! От имени командования Объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю Вас с пятой годовщиной освобождения Краматорска и Славянска от российских оккупационных войск и их пособников!

Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким военнослужащих Вооруженных Сил, других военных формирований Украины и жителям города, которые отдали жизнь за освобождение городов от врага", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском. ФОТОрепортаж

Сырский напомнил, что пять лет назад, 5 июля, благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции и местного населения были освобождены от российско-террористических вооруженных формирований города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

"Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами нашей родной земли. Наша армия изменилась, стала боеспособной и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле!

Вечная память украинским воинам и гражданским, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке страны. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю", - добавил командующий ОС.

Напомним, 5 июля 2014 в 13:00 бойцы-разведчики 2 батальона Национальной гвардии установили над горсоветом Славянска украинский флаг. В тот же день передовые силы Национальной гвардии вошли в Краматорск.