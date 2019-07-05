В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса и деловых кругов в канадском Торонто, сообщают Українські новини со ссылкой на "Главком".

"В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику. Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому зеленая энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". Закон предусматривает внедрение "зеленых" аукционов с 2020 года и обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций мощностью более 5 МВт.

За внедрение в Украине зеленых аукционов активно выступали международные партнеры. По их словам, новая система стимулирования возобновляемой энергетики позволит привлечь значительные инвестиции в отрасль.

Напомним, Зеленский провел встречи в рамках поездки в Канаду.