Зеленский уже не может ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте. Он обязан его подписать, - Парубий

"Господин Зеленский информирую Вас, что Вы больше не имеете право ветировать закон о ВСК. Сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - сказал спикер на пленарном заседании парламента в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что согласно ст.94 Конституции Украины, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать его или вернуть в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения.

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Парубий напомнил, что этот срок для закона о ВСК истек 27 июня.

"Потому закон, согласно Конституции Украины, считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован", - заявил спикер Рады.

Он также сообщил, что в пятницу направит официальное письмо президенту Украины с требованием немедленно подписать закон Украины о временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

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Парубий ранее уже несколько раз призывал главу государства проинформировать о судьбе переданного ему на подпись закона.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, новый закон предусматривает, как будет работать ВСК при процедуре импичмента президента.