Полиция после 2 лет поиска задержала банкира, который завладел 129 млн грн одного из столичных банков

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители выяснили, что заместитель начальника отдела одного из столичных банков в результате преступной деятельности, в том числе с помощью межбанковских операций, привел банк к убыткам на сумму более 129 миллионов гривен. В отношении фигуранта начато уголовное производство по ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В мае 2017 года 33-летнему мужчине было сообщено о подозрении, а через несколько дней его объявили в розыск. Сегодня стало известно, что сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили место нахождения и задержали разыскиваемого.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные действия продолжаются.

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Название банка в полиции не раскрыли. В то же время, как сообщает издание "Левый берег" зимой и весной 2017 года речь шла о растрате такой суммы денег в "ДиВи Банке", подозреваемым по делу проходил председатель правления банка Сергей Горбачевский.