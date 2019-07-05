Неизвестный угрожает взорвать Морвокзал и причалы в Одессе, если не выведут корабли НАТО и не зарегистрируют Клюева и Шария, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, опубликовав скрин письма с угрозами.

"Ну что, давно большевичков не было? 100 лет назад все начиналось? Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал он, отметив, что "это не местные сумасшедшие, а четкая политика Москвы по устрашению, блокаде и террору".

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"Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади", - резюмировал он.

Согласно опубликованному Омеляном тексту письма, в случае отказа властей освободить акваторию Одесского порта от военных кораблей НАТО и восстановить регистрацию в качестве кандидатов в нардепы Андрея Клюева и Анатолия Шария неизвестные планируют взорвать заминированные объекты в 14:00.