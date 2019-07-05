ГПУ направила в суд ходатайство об аресте имущества Ющенко, - Горбатюк

Об этом сообщил Укринформу начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.
"Прокурор направил в суд ходатайство об аресте всего имеющегося имущества экс-президента Виктора Ющенко", - сказал он.
Горбатюк добавил, что сейчас судебное заседание по рассмотрению этого дела еще не назначено.
Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".