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05.07.19 11:33

ГПУ направила в суд ходатайство об аресте имущества Ющенко, - Горбатюк

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины направил в суд ходатайство об аресте имущества, принадлежащего экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

ГПУ направила в суд ходатайство об аресте имущества Ющенко, - Горбатюк

Об этом сообщил Укринформу начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор направил в суд ходатайство об аресте всего имеющегося имущества экс-президента Виктора Ющенко", - сказал он.

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Горбатюк добавил, что сейчас судебное заседание по рассмотрению этого дела еще не назначено.

Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".

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