Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

Об этом Гиркин написал на своей странице в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, "Борисыч" был начальником службы ПВО в г. Снежное в июле-августе 2014 года (до этого он был командиром расчетов мобильных установок "ЗУ-23-2" в Семёновке и в данной должности отличился)", - сообщил Гиркин.

Напомним, дочь Цемаха утверждает, что начальником ПВО ее отец "значился с октября 2014 года".

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.