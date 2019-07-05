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05.07.19 11:34

Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

Полковник ФСБ Игорь Гиркин, который командовал донецкими наемниками в 2014 году, подтвердил, что задержанный СБУ участник войны против Украины подполковник Владимир Цемах в июле 2014-го был командиром службы ПВО в г. Снежное.

Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

Об этом Гиркин написал на своей странице в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, "Борисыч" был начальником службы ПВО в г. Снежное в июле-августе 2014 года (до этого он был командиром расчетов мобильных установок "ЗУ-23-2" в Семёновке и в данной должности отличился)", - сообщил Гиркин.

Напомним, дочь Цемаха утверждает, что начальником ПВО ее отец "значился с октября 2014 года".

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин 01

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