Зеленский уволил из АМКУ Загребельскую, которая боролась с игорной мафией

Соответствующие указы главы государства №№484/2019-486/2019 от 5 июля опубликованы в пятницу на его официальном сайте, передает Цензор.НЕТ.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) – государственного уполномоченного.
Также указом президента Валерий Полюхович уволен с должности государственного уполномоченного АМКУ.
Кроме того, Зеленский уволил активно выступавшую против игорной мафии Агию Загребельскую с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Загребельской: "Своїми ухвалами суди блокують наші розслідування. А громадяни платять зайві кошти, за рахунок яких монополісти отримують надприбутки".