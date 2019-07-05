Торговавший амфетамином полицейский задержан в Луцке, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что майор полиции реализовывал амфетамин на территории областного центра. Сотрудники СБУ задокументировали два факта сбыта злоумышленником психотропов.

"Правоохранители задержали полицейского согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Луцка при реализации очередной партии амфетамина", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире фигуранта производства психотропные вещества.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправной деятельности полицейского проводились совместно с ГБР, подразделением внутренней безопасности Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.









