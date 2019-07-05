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05.07.19 12:22

"Герои погибли не зря: Украина будет единой", - Зеленский о смерти военнослужащих ВСУ Жукова и Лободы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух военнослужащих ВСУ солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободы за прошедшие сутки не была напрасной, поскольку Украина без сомнений будет единой.

"Герои погибли не зря: Украина будет единой", - Зеленский о смерти военнослужащих ВСУ Жукова и Лободы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Twitter.

"За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений", - говорится в сообщении Президента.

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Напомним, ранее в пресс-центре ОС в пятницу утром сообщили, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.

4 июля, в Командовании ООС сообщили, что от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка, скончался военнослужащий ВСУ, старший солдат Эдуард Лобода.

Герои погибли не зря: Украина будет единой, - Зеленский о смерти военнослужащих ВСУ Жукова и Лободы 01

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