Россия - угроза для нас всех. Мы должны это осознать и иметь единую позицию, - Яценюк в Канаде

Об этом сказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в интервью канадскому каналу CBC во время визита в Торонто, сообщили в пресс-службе НФ.



В Торонто Арсений Яценюк принял участие в третьей Конференции по поддержке реформ в Украине.



Он выразил благодарность нынешнему и прошлому правительствам Канады за поддержку Украины - и финансовую, и в вопросах военного сотрудничества: "Но лучший способ поддержать Украину - избавиться от российского военного сапога, который находится на украинской земле. Очень важно консолидировать весь свободный мир. Я до сих пор верю, что свободный мир все еще существует и у нас еще есть лидеры свободного мира ".



Арсений Яценюк напомнил, что недавно России разрешили вернуться в ПАСЕ: "Европейцы поддержали эту идею несмотря на то, что на Россию были наложены санкции. Санкции на основании незаконной аннексии Крыма, оккупации Донецка и Луганска. Россия не выполнила никаких условий. Но в конце концов РФ вернулась в клуб этих так называемых представителей свободного мира".



"По моему убеждению, мы должны громко заявлять свою позицию и соблюдать наши принципы", - подчеркнул он.



"Для нас ключевым приоритетом является восстановление нашей территориальной целостности и введение новых санкций против Российской Федерации, удержание твердой позиции и единства в Северной Америке и единства в ЕС против российской агрессии", - подчеркнул лидер НФ.



Отвечая на вопрос ведущей о совете, который Арсений Яценюк мог бы дать Канаде накануне их выборов для предотвращения вмешательства РФ, он сказал: "Будьте бдительными. Россия будет заинтересована во вмешательстве в ваши выборы. Вы стоите на своих позициях, вы поддерживаете ценности свободного мира, вы поддерживаете украинский народ, вы - член НАТО, и ваши выборы, безусловно, будут интересны для российской ФСБ, российской разведки и Кремля. Поэтому помните об этом и делайте все возможное, чтобы не допустить вмешательства России в ваши выборы и в вашу политическую систему".