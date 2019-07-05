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05.07.19 12:50

"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио", - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции

Член Международного олимпийского комитета, олимпийский чемпион Сергей Бубка отверг обвинения в получении взятки при выборе места проведения летних Олимпийских игр 2016 года.

"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио", - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции

Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции 01

"Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, которого сейчас ждет длительное заключение из-за коррупции. Мои адвокаты используют все правовые инструменты, чтобы опровергнуть обвинения и защитить мои права", - комментирует ситуацию Бубка.

Я полностью отрицаю все ложные заявления, сделанные бывшим губернатором Рио, - Бубка отреагировал на обвинение в коррупции 02

"Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Мои адвокаты написали господину Диаку и попросили его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих заявлениях ошибочно утверждает, что господин Диак мог получить мой голос", - написал Бубка.

Напомним, что ранее экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в бразильском суде заявил, что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку.

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