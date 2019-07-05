Цензор.НЕТ и еще 13 украинских информационных сайтов заблокированы в оккупированном РФ Крыму, - правозащитники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в мае-июне 2019 года.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 10 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), КСТ (Симферополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Orange-net (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец июня 2019 года эти провайдеры не дают доступа минимум к 19 сайтам, которые свободно работают на подконтрольной Украине территории: Цензор.нет, След.нет, UAinfo, 5 канал, Фокус, Главное, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Главком, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм и сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир.

Кроме того, у 9 из 10 провайдеров заблокирован сайт 112 канала. У 3 провайдеров из 10 недоступен сайт общественного объединения Крымская Солидарность.

У пользователей симферопольского провайдера "Мечта" имеются проблемы с доступом еще к 18 украинским информационным ресурсам, которые доступны у всех других проверенных провайдеров.

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По сравнению с предыдущим мониторингом КПГ, который проводился в марте 2019 года, ситуация с доступом к сайтам существенно изменилась. Два украинских сайта, которые были раньше заблокированы у всех провайдеров, после смены доменного имени стали доступны по новым адресам. Сайты "Левый берег" и "Главное" ранее блокировала только часть провайдеров, теперь они недоступны у всех 10. Остальные сайты, которые раньше блокировались частично, теперь доступны у всех провайдеров, кроме симферопольской "Мечты". В результате нового мониторинга были установлены еще 5 сайтов, доступ к которым блокируют все 10 провайдеров. Это информационные украинские сайты "Зеркало недели", "Стрічка", а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и Хизб ут-Тахрир. Доступ к этим сайтам не исследовался в предыдущих мониторингах.

При этом всего несколько сайтов заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном, с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись "Ошибка 403". Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.

В результате таких действий российских властей жители Крыма лишены доступа к информации крупных независимых украинских медиа, религиозных организаций и сайту органа самоуправления крымскотатарского народа, которые свободно действуют на остальной территории Украины. При этом, в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма разжигается ненависть либо формируется негативное отношение к украинцам, мусульманам, крымским татарам и другим группам. Эти действия являются серьезным ограничением свободы слова и нарушают ряд международных норм, которые запрещают разжигание ненависти и обязывают государства не допускать чрезмерного вмешательства в свободное распространение информации.

Действия российских властей в Крыму приводят к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды. Таким образом крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство подобных фактов от жителей полуострова.