Гройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Гройсман заявил на заседании правительства 5 июля.
"Сегодня, слава Богу, апелляционным судом разблокирован конкурс, конкурс завершен, объявлен победитель, и я рад, что им стал Максим Нефьодов. Я хочу сказать, Максим, что, фактически, сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с теневиками. Это огромный вызов, но я рад, если ты согласился взять на себя эту ответственность. И хочу тебе сказать следующее, что, так как я поддерживал и внедрение prozorro, и дерегуляцию, точно так я буду абсолютно полностью поддерживать твою деятельность и команды, которую ты сформируешь. Но мне нужен результат. Белый бизнес должен работать с космической скоростью, а все теневые схемы должны быть ликвидированы на системном уровне", - сказал премьер-министр.
Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.
В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.