Кабмин назначил Нефьодова на должность председателя Гостаможни

Об этом с заседания Кабмина сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кабинет министров назначил Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Нефьодов отметил, что основные вызовы, которые перед ним стоят на должности - это коррупция, непрофессионализм, таможенная инфраструктура, евроинтеграция и фискальный перекос.

"Я точно могу гарантировать, что я не не стану богаче на этой работе и я точно могу гарантировать, что буду открытым к бизнесу, и точно могу гарантировать, что мы выгрызем тот результат, который мы показали и в очень многих других сферах - в тех же самых закупках, дерегуляции", - сказал Нефьодов.

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Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.

В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.