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05.07.19 14:24

Садовый предложил национализировать или лишить лицензии каналы Медведчука

"Если мы будем наблюдать, как Медведчук скупает телевизионные каналы, то следующий шаг можем уже проспать".

В эфире ток-шоу "Право на владу" лидер "Самопомочи" Андрей Садовый призвал государственные службы не наблюдать за тем, как воплощается пророссийский реванш, сообщает Цензор.НЕТ.

"На такие вещи надо обращать особое внимание - или принимать закон о национализации тех каналов, или пусть Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания забирает лицензии. Потому что они одурманивают людей. Это большое зло для нашей страны", - подчеркнул Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал ZIK три минуты транслировал акцию на Майдане, пока назначенный Медведчуком шеф-редактор Гордийко не добежала в аппаратную

Напомним, 14 июня СМИ обнародовали информацию о том, что народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK. Таким образом, кум Путина вместе с "112 Украина" и "NEWSONE" теперь контролирует три новостных телеканалы.

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