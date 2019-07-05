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05.07.19 14:30

Террорист Чингиз, служивший под руководством ликвидированного Гиви, приговорен к 8 годам тюрьмы

Бывшего боевика поддерживаемых Россией группировок "ДНР" и "ЛНР" по кличке Чингиз, который состоял в банде "Сомали", приговорили к восьми годам тюрьмы.

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Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, 4 июля Голопристанский районный суд Херсонской области признал боевика виновным в участии в террористической организации и приговорил его к восьми годам заключения.

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13 апреля экс-боевика задержали на административной границе с оккупированным Россией Крымом. Государственная пограничная служба Украины писала, что задержанный в 2014 году в течение двух месяцев работал водителем одного из "комендантов" в Луганской области. Впоследствии был участником батальона боевиков под названием "Сомали", где, получив позывной Чингиз и имея соответствующий опыт, получил задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах группировок.

По данным украинских правоохранителей, затем Чингиз работал в Алчевске охранником, а затем - в столице России Москве. Его задержали, когда он ехал в Киев для поиска работы.

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