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05.07.19 14:36

В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star

Тысячи секретных документов из военной химической лаборатории Великобритании Портон-Даун случайно обнаружены в мусорном баке в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Daily Star.

"Секретные файлы о безопасности процедур в очень засекреченной химической лаборатории Великобритании были найдены в мусорном баке в Лондоне", - говорится в сообщении.

В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд Новичок, - Daily Star 01

По данным СМИ, речь идет о тысячах страниц, содержащих персональную информацию о работниках лаборатории, в частности детали об оружии охранников и пароли к компьютерам.

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Информация охватывает период с начала 1980-х по 2017 год.

По мнению экспертов в области разведки, такие документы являются "настоящей мечтой" для террористов в мире.

В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом.

Британская лаборатория Портон-Даун является одним из самых засекреченных военных объектов в мире. В начале своей работы она исследовала химическое оружие, которое было задействовано во время Первой мировой войны.

В прошлом году в лаборатории идентифицировали нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое использовали при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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