Зеленский о "больном" вопросе нового главы Донецкой ОГА Кириленко: "У Паши там семья. Родители. И там брат, с которым он не разговаривает из-за политики". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового главы ОГА в Краматорске.

"Я понимаю, что ему не удобно об этом говорить... Очень важная ситуация - мы все понимаем, что там живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья. Родители там. И там брат,.. Что касается брата - для Паши это "больной" вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. Ну, с братом человек не разговаривает по политическим разногласиям", - сказал Зеленский.

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"Он такой же украинец как и мы. Попрошу не делить нас на своих и чужих. Люди, которые живут сейчас на временно оккупированных территориях, они такие же украинцы - дефектов у них нет", - добавил Зеленский

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