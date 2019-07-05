Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.07.19 15:45

Зеленский о "больном" вопросе нового главы Донецкой ОГА Кириленко: "У Паши там семья. Родители. И там брат, с которым он не разговаривает из-за политики". ВИДЕО

Семья новоназначенного главы Донецкой ОГА Павла Кириленко проживает на оккупированной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового главы ОГА в Краматорске.

"Я понимаю, что ему не удобно об этом говорить... Очень важная ситуация - мы все понимаем, что там живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья. Родители там. И там брат,.. Что касается брата - для Паши это "больной" вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. Ну, с братом человек не разговаривает по политическим разногласиям", - сказал Зеленский.

Видео 112

"Он такой же украинец как и мы. Попрошу не делить нас на своих и чужих. Люди, которые живут сейчас на временно оккупированных территориях, они такие же украинцы - дефектов у них нет", - добавил Зеленский

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100