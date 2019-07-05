Кабмин поручил охранять Антикоррупционный суд Нацгвардии

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Отмечается, что Кабмин включил Антикоррупционный суд в перечень судов, охрана которых осуществляется подразделениями Нацполиции и Нацгвардии.

В постановлении указаны адреса пяти зданий в Киеве.

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"Речь идет об обеспечении охраны Нацгвардией помещений Апелляционной палаты и судебных палат Высшего антикоррупционного суда до начала исполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.