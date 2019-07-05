Суд по делу об аресте имущества Ющенко начался в Киеве: для подготовки защиты объявлен перерыв до 19 июля (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Защита Ющенко заявила, что их подзащитный не был уведомлен о времени и месте судебного заседания. Адвокаты также заявили, что им не известно содержание ходатайства и приложений.

Ющенко защищают адвокаты Константин Пинчук, Михаил Келемен и Виталий Наум.

Суд объявил перерыв до 16:20 19 июля для подготовки стороны защиты.

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После заседания адвокат Виктор Наум заявил, что в результатах расследования дела есть заинтересованные лица, поскольку защиту и подзащитного не уведомили о судебном заседании, а узнали они о нем из СМИ.

Прокурор Александр Смитюк в свою очередь заявил, что данное ходатайство не предусматривает участия защиты в судебном заседании.

"Я просил не сообщать стороне защиты. Это предусмотрено частью 2 статьи 170 – рассмотрение такого рода ходатайств без участия стороны защиты", - сказал он.

Как сообщалось, прокурор Генеральной прокуратуры Украины направил в суд ходатайство об аресте имущества, принадлежащего экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".