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05.07.19 16:18

Суд по делу об аресте имущества Ющенко начался в Киеве: для подготовки защиты объявлен перерыв до 19 июля (обновлено)

Печерский районный суд начал рассматривать дело об аресте имущества третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Суд по делу об аресте имущества Ющенко начался в Киеве: для подготовки защиты объявлен перерыв до 19 июля (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Защита Ющенко заявила, что их подзащитный не был уведомлен о времени и месте судебного заседания. Адвокаты также заявили, что им не известно содержание ходатайства и приложений.

Ющенко защищают адвокаты Константин Пинчук, Михаил Келемен и Виталий Наум.

Суд объявил перерыв до 16:20 19 июля для подготовки стороны защиты.

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После заседания адвокат Виктор Наум заявил, что в результатах расследования дела есть заинтересованные лица, поскольку защиту и подзащитного не уведомили о судебном заседании, а узнали они о нем из СМИ.

Прокурор Александр Смитюк в свою очередь заявил, что данное ходатайство не предусматривает участия защиты в судебном заседании.

"Я просил не сообщать стороне защиты. Это предусмотрено частью 2 статьи 170 – рассмотрение такого рода ходатайств без участия стороны защиты", - сказал он.

Как сообщалось, прокурор Генеральной прокуратуры Украины направил в суд ходатайство об аресте имущества, принадлежащего экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".

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