Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения, - Зеленский

"Глобальный вопрос, который поднимается, - это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможности в принципе отключения Донбасса от воды", - сказал Зеленский на представлении нового главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в пятницу в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман сообщил ему, что "поставил этот вопрос ребром" на заседании правительства.

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Зеленский также указал на важность погашения задолженности по зарплатам шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов.