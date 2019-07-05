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05.07.19 16:23

Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго. ФОТО

Правоохранителями в Одесской области на взятке задержано должностное лицо 56-й комендатуры охраны и обслуживания штаба Командования ВМС ВС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго 01

Установлено, что указанный чиновник требовал и получил от двух военнослужащих взятку на общую сумму 8 600 долларов за принятие мер по включению их в списки военнослужащих, которые будут привлечены к миротворческой операции в Демократической Республике Конго.

После передачи определенной суммы взятки 4 июля указанное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Должностное лицо комендатуры охраны штаба Командования ВМС задержано на взятке 8,6 тыс. долл. за попадание в состав миротворческой миссии в Конго 02

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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