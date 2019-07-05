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05.07.19 16:40

Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать

Прокуроры по делу третьего президента Виктора Ющенко рассказали, какое имущество подозреваемого хотят арестовать.

Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать

Об этом журналистам после заседания суда рассказал прокурор Александр Смитюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Два жилых дома, кафе, около 20 земельных участков, из которых примерно в 10 подозреваемому принадлежит право 50%", - сообщил он.

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Как сообщалось, прокурор Генеральной прокуратуры Украины направил в суд ходатайство об аресте имущества, принадлежащего экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".

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