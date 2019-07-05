Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос. ВИДЕО

Об этом в интервью Цезор.НЕТ рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Дело по Иловайску готово к передаче в суд, однако наш законотворец, Верховная Рада, введя некоторые "новеллы" в законодательство про создание Госбюро расследований... Вот осенью мы должны передать ГБР, они также будут ждать пока кто-то возобновит процедуру заочного осуждения. Процедура заочного осуждения закончилась. И 18 высших руководителей Вооруженных сил Российской Федерации (министр обороны РФ Шойгу, начальник Генштаба РФ Герасимов, Белавинцев) там список из 18 генералов, которые имеют прямую ответственность за приказы к выдвижению войск на эту операцию в результате которой потери Украины составили более 1100 человек с ранеными, захваченными в плен, пропавшими без вести, погибшими. Так вот, их надо судить заочно, но из-за халатности законодателя, это невозможно. Дело готово", - заявил главный военный прокурор.

"Вопрос общества состоит не в желании привлечения (я так прогнозирую) привлечения российских военнослужащих, руководства, которые где-то там находятся за "поребриком", их сюда точно не привезешь. Может даст Бог, когда-то международные судовые институции дадут им оценку. Их (граждан Украины. - Ред.) интересует - виноват ли кто-то в Украине? Так вот я дам основной ответ, без детализации про виновных в Украине. В экспертизе написано, там 4 пункта, что несмотря на некоторые просчеты и нарушение тех или иных поднормативных актов причинно-следственной связью и результатом поражения под Иловайским и таких бешеных потерь стало вторжение России", - подчеркнул Матиос.

Главный военный прокурор отметил, что украинское командование не могло ни как повлиять на исход событий. Украина не имела резервов для того, чтобы отразить вторжение войск РФ.

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Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.